Китай до сих пор придерживается стратегии «нулевой терпимости» по отношению к коронавирусу

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24 апреля 2022, 16:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Несмотря на недавние события, произошедшие в Шанхае, КНР продолжает придерживаться жёсткой антикоронавирусной стратегии. Она известна под именем «нулевой терпимости». Аналитики заявляют, что Китай взял курс не столько на сдерживание «ковида», сколько на его полную аннигиляцию. В The Economist пишут, что «Китайское руководство ведёт себя так, будто бы сможет закрыть страну до полного искоренения болезни». Вот уже два года местные жители никак не могут прийти в себя. Они постоянно сталкиваются со всяческими локдаунами, контролями за контактами и перемещениями людей. Как можно понять из Шанхая, многим из них это порядком надоело.

Правда эксперты из The Economist допускают и политическую роль выбранной стратегии. Ведь в этом году в КНР предстоят выборы, которые скорее всего объявят Си Цзиньпина генсеком ещё на долгие годы. Для этого, господину Си нужно доказать, что он является самым эффективным борцом с любыми видами вирусов и полностью контролирует ситуацию в республике. Но хоть глава КНР и полон амбиций и жаждет прослыть победителем пандемии, «омикрон» всё же нарушил его планы. Ещё 15 марта источники сообщали, что было зарегистрировано 5000 новых случаев заражений, главным образом в промышленных городах. Сейчас прирост замедлился до 400 случаев в сутки, но это только официальные данные.

Локдаун в крупных городах страны пока сохранён. Он введён в Шанхае, Дунгуане, Ланфане и некоторых городах провинции Цзилинь. В Гуаньчжоу закрыты школы, ограничено передвижение. Местные власти жёстко реагируют на протесты и вспышки недовольства. С жителями они не церемонятся. Но между тем, вводя локдауны, КНР рискует столкнуться с масштабной потерей доходов, которые подорвут всю мировую экономику. Например, Шанхай и Шэньчжень в совокупности отвечают за 16% китайского экспорта. Локдауны грозят тотальным срывом поставок. Западные наблюдатели уже пребывают в недоумении. Они не понимают, на что именно рассчитывает Китай, вводя такие жёсткие меры. Ведь власти Си Цзиньпина уж точно не смогут держать страну закрытой вечно, да и на коронавирус это, по сути, никак не влияет.