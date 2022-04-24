Погибшего в ходе спецоперации на Украине уроженца Саратовской области Раиса Буранова посмертно наградили орденом Мужества

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24 апреля 2022, 14:54 Источник: Администрация Советского муниципального района Саратовской области

Погибшего в ходе военной спецоперации на Украине военнослужащего из Саратовской области Раиса Буранова посмертно наградили орденом Мужества. Буранову было 19 лет. Уроженец р.п. Степное Советского района Саратовской области служил гранатомётчиком мотострелкового отделения.

Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - передает RT.

Раис Буранов рос в многодетной семье, помогал родителям по хозяйству, был заботливым сыном. Основное общее образование получил в средней общеобразовательной школе № 1, он выпускник кадетско-казачьего класса. С 2018 года по 2021 год обучался в филиале ГАПОУ СО «Энгельсский механико - технологический техникум».

В ноябре 2011 года был призван в ряды Вооруженных сил. Служил гранатомётчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного Военного округа. Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга.