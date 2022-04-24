В России по примеру Японии могут производить каменную бумагу

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24 апреля 2022, 14:17 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу могут производить в России. Автор инициативы экономист Алексей Елсуков рассказал, что каменную бумагу производят в Японии. Наработки производства бумаги из известняка есть и в Узбекистане, где его много.

Елсуков предложил наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

По его словам, из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. При организации массового производства цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу, - передает РИА Новости.

Как отметил эксперт, запасы известняка в нашей стране считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. При этом она экологична и биоразлагаема.