WSJ: в Бельгии в порту Зебрюгге заблокированы тысячи люксовых автомобилей для России

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24 апреля 2022, 10:29 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Около восьми тысяч автомобилей, среди которых последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, которые должны быть отправлены в Россию, заблокированы в Бельгии в порту Зебрюгге. Машины находятся в бельгийском порту с начала апреля.

Они не могут отправиться в Россию из-за запрета поставок предметов роскоши, сообщает The Wall Street Journal.

Последние люксовые модели машин прибыли из Азии. Они не смогли попасть в Россию из-за санкций Евросоюза, запретившего поставки в страну предметов роскоши стоимостью выше 50 тысяч еврр.

Директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен рассказал, что здесь застряли и другие товары. Как уточнило издание, речь идет в том числе о запчастях для самолетов, химикатах и полупроводниках. Более одной тысячи контейнеров, которые следовали в Россию, оказались заблокированы для проверки. Подобная проблема возникла и в других экспортных хабах Европы.