FT: Компания Shell начала выход из проекта «Сахалин-2», который может обернуться для нее «кошмаром»

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24 апреля 2022, 09:37

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала процесс энергетического пвыхода из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2». Ведутся переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже доли в размере 27,5 процента. Газета Financial Times со ссылкой на источники называет переговоры «кошмарными».

Один из инсайдеров отмечает, что Shell надеется вернуть хотя бы часть от суммы в размере до $5 млрд, которую она может потерять при уходе из России. Но, вероятно, любая сделка с китайскими компаниями будет заключена с большой скидкой. Также потребуется подписание специального соглашения между Россией и Китаем. Авторы статьи со ссылкой на экспертов отмечают, что других покупателей, кроме китайских компаний, на эти активы Shell нет.

Вместе с Shell в проекте «Сахалин-2» участвуют «Газпром», которому принадлежит чуть больше 50%, а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).