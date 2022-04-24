В главном православном храме Мариуполя, храме Покрова Божией Матери встретили Пасху

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24 апреля 2022, 07:52

Photo by Victor/Xinhua/globallookpress.com

В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные.

Храм Покрова Божией Матери расположен в центре Мариуполя на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя рассказала, что сейчас в церкви волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи.

РИА Новости накануне главного праздника православных верующих Пасхи сняло с высоты птичьего полёта главный храм освобождённого от украинских войск Мариуполя.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Оно опубликовано в соцсети Вконтакте.

«Год за годом этот радостный и добрый праздник, знаменующий победу жизни, торжество справедливости, дарит каждому из нас новые силы и надежды. Следование православным традициям всегда напоминает нам об истинных ценностях, помогает выбирать верный путь, не поддаваться обману, понимать исконный смысл слов «добро», «семья», «любовь», «честь», «Родина». Наша вера даёт нам надежду в самые нелёгкие дни, и именно она помогает строить лучшее будущее.

В светлый праздник Пасхи желаю добра и мира, исполнения всех надежд и чаяний, доброго здоровья.

Христос Воскресе!» - говорится в поздравлении.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Вооружёнными Силами РФ и силами народной милиции Донецкой Народной Республики Мариуполя.