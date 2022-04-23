Латвия просит еще дивизию солдат НАТО

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23 апреля 2022, 21:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министры стран Балтии призывают к размещению в каждой из стран Балтии дивизии союзников в состоянии боевой готовности.

Премьер-министры указали в совместном заявлении, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будут стараться добиться утверждения следующей стратегической концепции НАТО, а также заметного укрепления долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны, и восточного фланга НАТО.

Чтобы предотвратить любую негативную возможность странам Балтии необходимы современные решения для постоянной обороны. Им необходимо более значительное присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

В заявлении говорится, что для обеспечения постоянного присутствия войск союзников в странах Балтии потребуются три дивизии в состоянии боевой готовности, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные интегрировать силы национальной обороны.

Каждая дивизия должна включать в себя боеспособную бригаду союзников с необходимыми средствами поддержки на базе усиленной боевой группы НАТО.

Страны Балтии также обязались продолжать дальнейшее увеличение своих оборонных бюджетов как минимум до 2,5% от ВВП. Дополнительное финансирование будет способствовать более быстрому наращиванию потенциала в наиболее важных областях, включая совместные балтийские проекты.

Страны Балтии продолжат сотрудничество в сфере закупки устройств для запуска ракет многоразового использования и изучат другие возможности для улучшения координации деятельности по наращиванию потенциала.

Три государства также разработают общие процедуры, которые позволят каждому из них оказывать военную и невоенную помощь одной или нескольким странам Балтии, по их просьбе.