Эксперты предупреждают о начавшемся «сезоне клещей»

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23 апреля 2022, 19:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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Специалисты считают, что сезон активности клещей в этом году может затянуться. Это связано с сырой и прохладной весной, которую мы можем наблюдать прямо сейчас. Заведующая лабораторией ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН Галина Карганова предупреждает об опасности, исходящей от клещей. Клещи наиболее активны при среднесуточной температуре +6 градусов. «Чем погода влажнее, тем для них лучше», - рассказала эксперт, «В тех регионах, где установилась такая погода, они будут активны до июльской жары. В мае люди начнут ездить по дачам, и клещи будут с радостью нападать на них».

Синоптики отмечают, что до середины мая жаркой погоды ждать не стоит. Конец апреля, как и начало мая в центральной России будут довольно прохладные. При этом, температура будет соответствовать климатической норме. Днём температура будет доходить до +13-16 градусов по Цельсию. Также возможны небольшие осадки. Что же до проблемы клещей, то уже есть случаи обращения к медикам. По состоянию на 17 апреля, с начала года по поводу укусов клещей к врачам обратились 1475 человек. Больше всего случаев фиксируется в Ростовской области (136), Приморском крае (106), Краснодарском крае (85) и Алтайском крае (79), как сообщают СМИ представители Роспотребнадзора.

Чтобы уберечь себя от укусов клещей, нужно правильно одеваться, а именно – использовать плотно прилегающие к телу вещи. Одежду лучше всего обрабатывать акарицидом и использовать специфические средства от клещей. Обрабатывать достаточно всего раз в неделю. Но важно, чтобы химикаты не задевали кожу. Также рекомендуется тщательно осматривать тело после прогулок. Клещи обычно выбирают те места, где ближе кровь. Чаще всего – это пах, подмышки и волосяная часть головы. А ещё важнейшим способом профилактики клещевого энцефалита считается вакцинация.