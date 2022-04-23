Пасха: история праздника и традиции

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23 апреля 2022, 15:41 Елизавета гребенькова

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Светлое Христово Воскресенье в 2022 году пришлось на 24 апреля. Распятие Иисуса Христа, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи со сценой последней трапезы Христа со своими учениками, разукрашенные яйца и свежеиспеченные куличи. Пожалуй, именно этими ассоциациями заполняется образ Пасхи. На самом же деле история праздника намного глубже и интереснее, а некоторые сегодняшние традиции разных стран мира поражают. Откуда пришел праздник, что можно, а что нежелательно делать в это воскресенье, — в этой статье.

Ветхозаветная Пасха — прообраз христианской.

Слово «Пасха» появляется еще в Ветхом завете. В этой части Библии рассказывается, как Бог избрал одного человека по имени Авраам и пообещал произвести от него большой народ. Потомки Авраама, умножаясь, переселились в Египет, но спустя несколько столетий были там порабощены. Бог пообещал их спасти от египетского рабства и подарить собственную землю. Так как легко из египетского рабства было уйти невозможно, Бог послал на Египет 10 египетских казней. Среди них — болезни, катаклизмы, мор. Вода тогда превращалась в кровь, из которой вылезали жабы. Жителей настигали огненный град, молнии, нашествие саранчи и мошек. Последней и самой страшной казнью стала смерть всех первенцев в Египте. Тогда гибель сына сокрушила дух фараона, что и заставило египтян отпустить евреев на свободу.

Однако своему народу перед последней казнью Бог объяснил, как защититься от ангела-губителя, который будет поражать всех первенцев: израильтяне должны были взять ягненка и помазать его кровью косяки дверей. В такой дом ангел-губитель заходить не станет. Именно так ни один израильтянин не пострадал, а первенцы египтян были убиты. Жизнь ягненка, кровью которого были помазаны двери евреев, подарила жизнь их первенцам. С тех пор этот народ и празднует ветхозаветную пасху. Слово «Пасха» неспроста имеет значение «проходить мимо». Это и есть напоминание о том, как ангел-губитель прошел мимо домов тех людей, двери которых были «под защитой».

Воскресение Христа — новое значение праздника Пасхи.

После вышеизложенного события пройдет почти полторы тысячи лет. На земле родится Иисус Христос. В конце земного служения за считанные часы до смерти Иисус собрался со своими учениками, чтобы праздновать иудейскую Пасху. Во время застолья, которое в 15 веке проиллюстрировал Леонардо да Винчи, Иисус говорит, что хлеб символизирует его тело, которое будет принесено в жертву за грехи людей. Вино же — его кровь, что будет пролита за людей, подобно тому, как ягненок проливал свою за первенцев израильтян. Затем Иисус и его ученики отправились на Елеонскую гору, после — в Гефсиманский сад, который стал местом встречи Христа с нелегкой судьбой. Именно в этом саду Иисуса арестуют и уведут на суды. На заключительном будет вынесен вердикт Пилата о виновности Иисуса, что повлечет за собой распятие Христа.

На третий день после смерти, в воскресенье, рано утром Иисус Христос восстал из мертвых. Так у христиан Пасха приобрела новое значение — «перехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев от рабства египетского, так и Иисус Христос спас христиан от греха своей смертью и воскресением.

Традиции в разных странах мира.

В России - принято «христосоваться» — приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес!», обмениваться и «биться» крашеными яйцами, трижды целовать друг друга в щеки и наслаждаться вкусом свежих куличей.

В Германии - Пасха напоминает наше празднование Нового года. Родители накануне прячут корзины с пасхальными яйцами, сладостями и подарками для детей. После семейного завтрака начинается настоящий квест, заключающийся в поиске корзин по всему дому. Только адресантом подарков является не Дед Мороз, а Пасхальный кролик, а традиционным растением в доме — не елка, а нарциссы.

В Испании - светлый праздник встречают под стать своей колоритной культуре. Пасха здесь — это нерабочая неделя, шумные карнавалы, парады и церковные шествия, а также сладко-белковый кекс — два в одном. Дело в том, что испанцы предпочитают крашеное яйцо в скорлупе запекать в кулич. Испанским детям повезло больше — местные супермаркеты предлагают им вариант с шоколадным яйцом внутри выпечки. Еще один важный для страны символ — белые голуби, которых выпускают в небо в знак вознесения Иисуса.

В Греции - Пасха напоминает наш праздник Ивана-Купала. Девушки в этот день гадают на суженного и пускают по воде венки из пальмовых листьев. На центральной площади принято сжигать соломенное чучело Иуды, который предал Христа, после чего все прихожане угощаются сладкой выпечкой — песочным печеньем с корицей и, конечно же, творожной пасхой.

Что нельзя делать в Пасху?

По православным традициям в светлое воскресенье не стоит прибираться в доме, ходить в баню, вязать, стричься и красить волосы, быть скупым на угощения или отказывать в помощи, жаловаться и грустить, ссориться, чинить и переставлять мебель. Также в этот день следует воздержаться от охоты и рыбалки.

В Пасху рекомендуется навестить родственников, предаться веселью, заняться благотворительностью, делиться угощениями в виде куличей и красочных яиц. Верующие могут посетить всенощную службу в храме и молиться о живых и усопших. Однако главное правило для каждого из нас как в этот праздник, так и на каждый день отражено в одной из заповедей Иисуса Христа — «люби ближнего твоего, как самого себя». Уважительное отношение друг к другу и любовь — чувства, которые позволяют каждый день сделать светлым праздником.