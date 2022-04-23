Верующим Челябинска раздадут Благодатный огонь

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23 апреля 2022, 07:35 Анна Семенова

Благодатный огонь раздадут всем желающим. Фото: Епархия Челябинска

Его привезут из Иерусалима в Светлое Христово Воскресение.

Схождение Благодатного огня произойдет сегодня, 23 апреля, в Храме Господня в Иерусалиме. Как сообщили в челябинской епархии, святое пламя доставят из Израиля на самолете в Москву, там его передадут представителям нашей Церкви, которые и доставят его в Челябинск.

Раздавать святыню будут в кафедральном соборе святого праведного Симеона Верхотурского (ул.Кыштымская, 32) во время ночного пасхального богослужения и в течении всего Светлого Христова Воскресения.

Кстати, посмотреть прямую трансляцию из Иерусалима можно будет сегодня по трем каналам – Первому, России 1 и НТВ. Начало в 15:00.