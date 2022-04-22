Муниципальные депутаты проголосовали против переименования столичного округа в «Сокол Жириновского»

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22 апреля 2022, 22:15 Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Депутаты московского муниципального округа «Сокол» проголосовали против добавления к названию имени Жириновского — скончавшегося недавно лидера ЛДПР. Об этом сообщил заместитель председателя округа Владимир Калиновский.

Предложение переименовать муниципальное образование поступило от члена ЛДПР, бывшего депутата Госдумы Виталия Золочевского. Он аргументировал свою идею тем, что на гербе партии изображен сокол. Кроме того, ЛДПР выпускает газету под названием «Сокол Жириновского». Соколами Жириновского называют часто в народе и самих членов партии.

Как рассказал РИА-Новости Калиновский, обсуждение, на которое были приглашены жители округа, было бурным. В результате депутаты единогласно проголосовали против предложения Золочевского.

Ранее свердловское отделение ЛДПР обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой назвать в честь Владимира Жириновского одну из улиц или площадей Екатеринбурга.