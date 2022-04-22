«Тинькофф банк» решил отказаться от имени своего основателя после его критического заявления о спецоперации

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22 апреля 2022, 21:01 Источник: Telegram

Предприниматель Олег Тиньков, David Stockman/globallook.com

После выступления предпринимателя Олега Тинькова, в котором он резко осудил российскую спецоперацию в Украине, банк, носящий имя, принял решение о смене бренда. Об этом говорится в официальном телеграм-канале банка.

Как сообщается, смена бренда состоится уже в 2022 году.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», - сказано в сообщении.

Банк объяснил, что «Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда» и оставит его для истории. А сейчас он намерен сделать «новый шаг» и двигаться дальше - «ради счастья 20 миллионов своих клиентов».

«Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении.

«Тинькофф банк» был основан Олегом Тиньковым в 2006 году. 2 апреля 2020 года Тиньков через своего представителя заявил, что покидает пост председателя совета директоров банка из-за проблем со здоровьем. По состоянию на февраль 2022 года, семейному трасту Тинькова принадлежали 35,1% акций банка. В марте 2022 года Тиньков попал под санкции Великобритании.