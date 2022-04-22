Бывшего вице-мэра Барнаула обвиняют в получении взятки тротуарной плиткой и бордюрами

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22 апреля 2022, 19:49 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В отношении бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что в период работы на посту главы Центрального района города чиновник за взятку помог знакомому устроиться на работу на муниципальную службу. Тот, в свою очередь, взял на себя затраты по благоустройству придомовой территории элитного загородного коттеджа Еремеева.



Юрий Еремеев был назначен вице-мэром Барнаула в марте 2020 года. С 2013 по 2017 год он являлся главой администрации Центрального района Барнаула. Согласно материалам дела, в 2015–2016 годах чиновник получил от своего знакомого взятку за назначение его на одну из руководящих должностей в администрацию района. Тот со своей стороны оплатил работы по благоустройству территории у коттеджа Еремеева. Он приобрел тротуарную плитку и бордюры, нанял бригаду строителей. Размер финансовых вложений следствием пока не оценен.



Подозреваемый в настоящее время дает признательные показания. По этой причине ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Известно, что в прошлом году суд приговорил к девяти годам строгого режима и штрафу в 15,1 млн руб. другого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, курировавшего в городской администрации строительный комплекс. Бывший чиновник также обвинялся в коррупции.



