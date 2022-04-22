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В латвийском зоопарке больше не будет экскурсий на русском языке

, 19:47 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В латвийском зоопарке больше не будет экскурсий на русском языке

Латвийский зоопарк решил отменить экскурсии на русском языке. Почему?

На этот вопрос ответил специалист по образованию Рижского зоопарка Ингмарс Лидака:

«В настоящее время экскурсии проводятся на латышском языке. Поколение немного изменилось – девушки, которые у нас работают не знают русского языка».

По словам г-на Лидаки, можно найти коллег, которые могут проводить экскурсии на русском языке, но в этом, видимо, нет необходимость пока… Если украинские беженцы захотят посмотреть зоопарк, то тогда им можно провести экскурсию на русском языке.

Видимо, нет желающих украинцев…

Кстати, у специалиста по образованию зоопарка очень интересная фамилия Лидака, которая переводится, как «щука».

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