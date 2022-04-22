В латвийском зоопарке больше не будет экскурсий на русском языке

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22 апреля 2022, 19:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский зоопарк решил отменить экскурсии на русском языке. Почему?



На этот вопрос ответил специалист по образованию Рижского зоопарка Ингмарс Лидака:



«В настоящее время экскурсии проводятся на латышском языке. Поколение немного изменилось – девушки, которые у нас работают не знают русского языка».



По словам г-на Лидаки, можно найти коллег, которые могут проводить экскурсии на русском языке, но в этом, видимо, нет необходимость пока… Если украинские беженцы захотят посмотреть зоопарк, то тогда им можно провести экскурсию на русском языке.



Видимо, нет желающих украинцев…



Кстати, у специалиста по образованию зоопарка очень интересная фамилия Лидака, которая переводится, как «щука».