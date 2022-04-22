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В Литве загорелась святыня – Гора крестов

, 19:38 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Литве загорелась святыня – Гора крестов

В Литве, неподалеку от города Шауляя, произошел пожар – загорелась Гора крестов.

Гора крестов в Литве – святыня католического мира. Ее называют еще «храм под открытым» небом. Гора крестов находится в 12 км от литовского города Шауляй. Паломники приезжают со всей Европы, да и из России, чтобы поставить крест, помолиться и попросить благоденствия, здоровья, мира.

На святой горе можно найти кресты самых разных видов: от огромных в несколько метров, до нательных. Общее количество крестов приблизительно около 55 000.

И святое место католического мира загорелось. На месте работали бригады спасателей. Никто из людей не пострадал. Пожар потушен.

Практически накануне православной Пасхи произошла трагедия с католической святыней… На ум приходят разные мысли… Может, предупреждение Спасителя католическому миру?

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