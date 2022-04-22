Сайт омбудсмена ДНР представил данные о невозвратных потерях среди военных и гражданских за период 16-22 апреля 2022 года

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22 апреля 2022, 17:09

Свеча памяти, Alexander Rekun/ Global Look Press

На сайте Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике представлен сегодня Обзор социально-гуманитарной ситуации, которая сложилась в ДНР вследствие военных действий в период с 16 по 22 апреля 2022 г.

Аппарат Омбудсмена Дарьи Морозовой зафиксировал нарушения со стороны Украины прав жителей Донбасса, в числе которых права на жизнь, безопасность, личную неприкосновенность и свободу передвижения.

Чиновники представили скорбный итог учёта смертности, ранений, полученных мирными жителями в результате боевых действий на территории ДНР за указанный период.