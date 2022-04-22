Камера ЦОД в Москве зафиксировала машину посольства США с буквой Z на крыше

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22 апреля 2022, 15:39

Автомобиль посольства США/ screenshot с камеры ЦОД

Камера столичной системы наблюдения ЦОД зафиксировала на дороге Москвы машину, принадлежащую посольству США, с буквой Z на крыше. Запрещённая на Украине латинская литера является одним из символов спецоперации РФ по защите Донбасса.

Авторы сюжета отмечают, что пока президент США Джо Байден и руководство Евросоюза пытаются осудить действия Москвы, американские дипломаты не стесняются продемонстрировать свою поддержку.

Антониу Гутерриш, генсек ООН, недавно заявил о предстоящей гуманитарной катастрофе глобального масштаба. Нищета и голод настигнут пятую часть (1,7 млрд) населения планеты, основной удар придётся на африканские страны. О причинах и предполагаемых путях решения проблемы «Известиям» рассказала Моника Тотова, эксперт FAO – организации ООН, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия.