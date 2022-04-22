Посевная площадь в Челябинской области увеличится минимум на 50 тысяч гектаров

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22 апреля 2022, 15:17 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Всего в 2022 году будет задействовано около 2 миллионов гектаров.

О посевной кампании и поддержке аграриев губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал слушателям пленарного заседания Форума сельских инициатив Южного Урала.

Как отметил глава региона, в 2022 году посевные площади Южного Урала увеличатся минимум на 50 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем в прошлые годы. Обычно ежегодный прирост составлял около 15 тысяч гектаров. В году планируется засеять практически 2 миллиона гектаров. Кроме этого будет увеличен размер финансовой поддержки аграриев.

Алексей Текслер подчеркнул, что развитие сельских территорий – это одно из основных направлений работы регионального правительства. «Наша задача, чтобы на селе люди жили, работали и чувствовали себя абсолютно комфортно. Никакой разницы с городом быть не должно», – добавил губернатор.

Для этого ведется работа по нескольким направлениям. Реализуются программы в области здравоохранения, газификации, ремонту объектов сферы образования и культуры, привлечению кадров, предоставляется «Сельская ипотека». Также действует программа комплексного развития сельских территорий.

Добавим, что Форум является финальным мероприятием проекта «Центр развития сельской молодежи Челябинской области» и конкурса «Сельская молодежь – будущее Южного Урала». Они реализуются на средства грантов губернатора Челябинской области и Президента РФ. Во время заседания победители конкурса представили свои проекты.