В 2021 году в России в 4 раза больше стали сажать за экстремизм

В РФ в последние годы усилилась борьба с теми, кто пытается оправдать нацизм и его злодеяния. В Уголовном кодексе есть даже статья 354.1, посвящённая данному преступлению. И если сравнивать между собой статистику 2020 и 2021 годов, то количество обвинительных приговоров возросло в 4 раза.
К слову, похожая численность, наблюдается и по иным так называемым «экстремистским» статьям. Прежде всего речь идёт об оскорблении чувства верующих (ст. 148 УК РФ), а также покушение на государственные символы и отпор представителям власти.
Ну а теперь о цифрах. Так, в 2020 году по ст. 354.1 насчитывалось только 8 человек. Но уже годом позже их количество возросло до 32. Основная масса деяний связана с публикаций портретов нацистских деятелей на ресурсе «Бессмертный полк».
Если говорить о религиозной составляющей, то если в 2020 году суд признал виновными только четырёх граждан, то спустя год их количество возросло уже до 16. Что касается фейков, то с ними в 2021 году власти боролись преимущественно в административном порядке. Однако на этом фронте ситуация также стала меняться. Эксперты отмечают, что если раньше наказывали за распространение недостоверной информации о коронавирусе, то к 2021 году в значительном числе добавились эпизоды, связанные с иностранными агентами.
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