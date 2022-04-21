В России пользуются спросом туры на Мальдивы

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21 апреля 2022, 23:25

Фото: pixabay.com

Жители России стали массово покупать туры на Мальдивы. И хоть продажи туров на мальдивские курорты выросли 80-300%, это не останавливает россиян. Об этом сообщает «АБН».

По данным Ассоциации туроператоров России, данный ажиотаж связан со стабилизацией курса рубля, более стабилизированной ситуацией с авиаперелетами и платежами за рубежом. Кто-то покупает туры на апрель и май, а кто-то бронирует поездку на лето.

На Мальдивы можно попасть на стыковочных рейсах. Их организовывают иностранные авиакомпании: Emirates, Etihad, Qatar Airways и некоторые другие.

Большое количество туров включают в себя размещение в отелях 5* и 5*Deluxe. Кроме этого, отельеры привлекают клиентов различными акциями. Сейчас туры в долларах намного дешевле, чем до повышения курса валют.