За подготовку убийства одноклассников саратовские школьники получили условный срок

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21 апреля 2022, 17:26

Заводской районный суд Саратова на днях вынес приговор двум подросткам: 16-летнему Игорю и 17-летнему Евгению. Они признаны виновными по ст.ст. 30 и 150 УК РФ за приготовление к массовому убийству учеников школы № 14.



По версии следствия, Игорь и Евгений в одну из суббот мая 2020 г. решили устроить в школе теракт на почве неприязненных отношений со сверстниками. В качестве орудия для мести они избрали огнестрельное оружие, а также самодельные взрывные устройства. Всего планировалось уничтожить около 40 человек



Подростков задержали в январе 2020 года в одном из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили обрез. В качестве меры пресечения Игорю назначили домашний арест, а Евгению запретили вечером выходить из дома, а также пользоваться мобильным и интернетом. На первом допросе подозреваемые вину признали, а потом отказались от своих показаний вследствие того, что они были сделаны под давлением. На провокации правоохранителей настаивала и сторона защиты.



В результате с учётом позиции обвинения и возраста подсудимых на момент совершения преступления им назначено 3 года лишения свободы, но условно. Адвокаты школьников не собираются оспаривать вердикт, опасаясь, что апелляционная инстанция может ужесточить наказание.