В Велиже на Смоленщине может появиться памятник легендарному воронежскому лётчику Александру Мамкину

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2022, 18:50 Елена Головань, корреспондент

Скульптор Игорь Горяинов из Воронежской области изготовил макет мемориала. Глава Администрации Велижского района Галина Валикова с уважением отнеслась к возможности установки памятника, увековечивающего беспрецедентный подвиг Александра Мамкина, совершённый во время Великой Отечественной войны. Намечена и площадка под него – в центре Велижа в сквере, на пути следования (400 м.) к Лидовой горе, где покоится прах летчика. Дело за малым – найти средства! Инициаторы установки решили провести акцию «Народному Герою – Народный памятник!» и обратиться к общественности за финансовой и информационной поддержкой.

Бессмертный подвиг.

Благодаря многочисленным публикациям и неустанной работе поисковиков Беларуси и России, подвиг уроженца Репьёвского района Воронежской области летчика Александра Петровича Мамкина стал выдающимся примером отваги и символом сверхмужества, проявленных нашими соотечественниками в годы Великой Отечественной войны.

До сих пор даже врачи не могут понять и тем более объяснить, как такое возможно – практически сгорая заживо, лётчик сумел посадить самолёт в безопасное место. Когда его тихоходный самолёт Р-5 был подбит и загорелся, Мамкин, согласно инструкции, должен был покинуть машину с парашютом. Но Александр Петрович, до этого ни разу не нарушивший приказы командования, просто не смог так поступить. Потому что в самолёте были раненые и дети. В рамках операции «Звёздочка» он вывозил сирот Полоцкого детского дома, которых фашисты вознамерились использовать в качестве доноров. Это была совместная операция белорусских партизан и Первого Прибалтийского фронта. Командующий фронтом Иван Баграмян отдал распоряжение эвакуировать детей и воспитателей силами авиации.

К 11 апреля, Александр Мамкин, уже сделал восемь рейсов с детьми и раненными партизанами, вывез более 90 человек. Это был его последний, девятый полёт… Он всё-таки посадил самолёт с детьми. И первым делом, выбравшись из кабины, спросил, все ли живы.

Мужественный лётчик умер в госпитале, не приходя в сознание, спустя пять дней, получив ожоги, которые были несовместимы с жизнью.

Герой был погребён однополчанами у стены церкви в деревне Маклок Велижского района, а в 60-х годах перезахоронен в братскую могилу мемориала «Лидова гора» в городе Велиже.

Он должен быть Героем!

Командиром 105-го Отдельного Авиаполка ГВФ Евгением Клуссоном, где служил Александр Мамкин, было подано представление на присвоение ему звания Героя Советского Союза посмертно. Но по каким-то неизвестным обстоятельствам, это высокое звание мужественному лётчику так и не присвоили, несмотря на ходатайство командования и наличие фактических архивных документов, подтверждающих его подвиг.

С тех пор как сослуживцы Александра Петровича, так и белорусские партизаны, представители инициативных групп – как во времена СССР, так и после – многократно обращались в Минобороны РФ за восстановлением исторической справедливости. Но все получали субъективные, не вполне логичные отказы, поэтому звание Героя Советского Союза не присвоено Мамкину и по сию пору.

Но знающие о подвиге Мамкина не оставляют надежды восстановить справедливость.

- Несмотря на то, что для нас этот легендарный лётчик уже стал Народным Героем, мы хотим, чтобы и официальными властями его беспрецедентный подвиг был признан и оценен, - говорит общественник Александр Савельев, уроженец Велижа. - Это нужно не мёртвым. Это нужно живым – всем нам, оставшимся в живых спасённым детям и их потомкам. Жителям населенных пунктов, улицы которых названы именем отважного летчика, детям школ имени Александра Петровича Мамкина. Это обрадует ребят школ в Москве, Минске, Полоцке, Волгограде, Твери, Велиже, Репьёвке Воронежской области, и в других городах, где созданы музейные экспозиции о его подвиге.

Против нас ведется новый тип военных действий – ментальная война, целью которой является уничтожение самосознания, изменение духовно-нравственного кода нашего народа, результаты которой уже проявились на нашей молодежи. Поэтому увековечение памяти Александра Мамкина очень важно для нас. Особенно для детей и молодёжи, которые сконцентрировались на материальных вещах, мнимых ценностях и фальшивых кумирах. Они нуждаются сейчас в новых людях, новых идеалах, в педагогах-спасателях, которые помогут обрести им нравственные ориентиры и показать, что они могут гораздо больше, чем от них ждут, и что о себе думают сами. В той ситуации, говорят, возможен был выбор, но Александр Мамкин не смог поступить иначе… У каждого из нас в жизни бывает так, что нужно делать выбор – бороться до конца или действовать по инструкции. И как мне кажется, Мамкин – это пример и высота, который никогда не позволит по жизни упасть…

Дело за малым – найти средства.

В настоящее время созданы инициативные группы по основанию подвига Александра Петровича Мамкина. В рамках международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя», координируемой полковником Александром Евгеньевичем Ужановым, членом президиума Академии военных наук России, налаживаются связи по установлению братских отношений между Репьёвкой Воронежской области, откуда родом Александр Мамкин, Велижем, где он похоронен, и Полоцком республики Беларусь, где совершил свой бессмертный подвиг.

В рамках обсуждения в группе возникла идея поставить легендарному лётчику памятник на Смоленщине. И первые шаги уже сделаны. Скульптор Игорь Горяинов из Репьёвки изготовил макет мемориала. Глава Администрации Велижского района Галина Александровна Валикова с уважением отнеслась к возможности установки памятника. Намечена площадка под него – в центре Велижа в сквере, на пути следования (400 м.) к Лидовой горе, где покоится прах летчика.

- Дело за малым – найти средства! Так появилась идея провести акцию «Народному Герою – Народный памятник!» - считает Александр Савельев. – Необходимо сообща, всем миром, собрать средства на гипсовую форму для памятника, постамент и благоустройство места его установки. На отливку самого памятника будем изыскивать средства через фонды исторического наследия.

В акции могут участвовать все неравнодушные граждане как России и Беларуси, так и других государств, для жителей которых патриотизм – не пустое слово. Необязательно жертвовать большие деньги. Достаточно отправить на специальный счет, посильную сумму. В акции, к примеру, могут участвовать студенты, курсанты, солдаты-срочники и даже школьники, которые, к примеру, могут перечислить на установку памятника средства, вырученные от сбора макулатуры или батареек…

Мы должны помнить мудрую истину: «Если не славить мертвых, не будет подвигов живых!» Памятник легендарному летчику, великому патриоту Союзного государства, станет и символом Воина-Спасителя – Защитника детей!

P.S. Информация по сбору средств: расчётный счет, матричный QR-код быстрого ответа, содержащий в себе информацию о проекте, поступление и расходование средств, будет сообщена дополнительно.