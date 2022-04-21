Беженкам из Украины в Европе предлагают работу в публичных домах

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

21 апреля 2022, 15:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Поток беженцев из Украины в страны Европы выдвигает на первый план слабые места в защите прав человека. Представители латвийского цента «Марта», которые защищают права женщин сообщили, что беженкам из Украины предлагают работу в публичных домах Европы.

Проституция в Латвии является легальной деятельностью. Чтобы работать в публичном доме нужно соблюсти определенные требования: быть совершеннолетней, иметь справку о состоянии здоровья и съемное или собственное жилье.

Руководитель латвийского центра «Марта» Илута Лаце бьет тревогу:

«Женщины, работающие с жертвами сексуальной эксплуатации, говорят, что четко можно сказать, в какой части мира неблагополучная ситуация, и именно в этих странах женщины работают в публичных домах, и нуждаются, чтобы их спасали от сексуального рабства».

Латвийский центр «Марта» призвал министерство внутренних дел в срочном порядке принять поправки, чтобы ввести более суровые наказания к покупателям секс-услуг.

Простите, но я не совсем понимаю: а если женщина сама решила «послужить» в публичном доме? А если, например, в Латвии проституция является «открытым предприятием», и даже можно сдавать декларацию своей деятельности в службу государственных доходов, то о каком суровом наказании идет речь? Товар-деньги! Да и некоторые дамы, что лукавить, любят «погорячей»…