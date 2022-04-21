Умышленное истязание соседей ночным шумом признано преступлением

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2022, 12:23 Источник: rg.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Житель Нижнего Новгорода осужден по статье УК «Истязание» за то, что умышленно не давал соседям спать по ночам. Делал это он с помощью звуков «ржания и топота лошадей».



Первый кассационный суд общей юрисдикции фактически признал, что ночной шум можно приравнять к насилию над соседями.



«Из приговора следует, что на почве конфликта, произошедшего между К. и его соседями, с апреля 2018 по декабрь 2019 гг., находясь в своей квартире, осужденный систематически с 17.00 до 21.00 часа вечера включал на акустической колонке громкую музыку и звуки «ржания и топота лошадей», а затем до 6 часов утра создавал шум путем ударов молотком об имеющиеся в квартире предметы и поверхности. При этом он понимал, что своими действиями причиняет психические и нравственные страдания проживающим в многоквартирном доме соседям, а именно 21 человеку, один из которых несовершеннолетний», - сообщили в суде.



Жители дома рассказали, что осужденный нарушал тишину только в то время, когда в своей квартире находились его соседи сверху. На их просьбы сделать звуки тише он не реагировал.



Судебные инстанции признали гражданина виновным и назначили ему три с половиной года лишения свободы условно. С него также взыскано в пользу двух потерпевших по 100 тысяч рублей на каждого. Шумный гражданин оспаривал свою вину, но кассационный суд признал его доводы неубедительными.



По словам почетного адвоката России Никиты Филиппова, в России основным способом воздействия на такого рода нарушителей является подача жалоб в полицию, администрацию или прокуратуру. На помощь в фиксации нарушений могут прийти соответствующие приложения для смартфонов, которые не только зафиксируют шум, но и помогут определить его уровень.



