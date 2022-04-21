Шойгу доложил Путину об обстановке в Мариуполе после освобождения города: спокойная, позволяет приступить к наведению порядка

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21 апреля 2022, 11:16

Сергей Шойгу, фото с сайта Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг, 21 апреля, 2022 года доложил президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России Владимиру Путину об обстановке в освобожденном Мариуполе.

По информации Шойгу, в настоящее время обстановка в Мариуполе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию в городе мирной жизни.

Шойгу в своем докладе президенту сообщил подробную информацию о ситуации в Мариуполе - крупнейшем промышленном и основным транспортным узлом на Азовском море.

СМИ писали, что боевики держали мирных граждан на территории завода «Азовсталь» в качестве живого щита. По данным Шойгу, российским военным и силам ДНР удалось из Мариуполя эвакуировать 142 тысяч 711 мирных граждан. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Шойгу выразил надежду, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта.

«Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наёмников надёжно заблокирована», - подчеркнул генерал.

В течение двух последних дней с 14 до 16 часов объявляется режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия, и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь». Приготовлены порядка 90 автобусов, 25 автомобилей скорой помощи. Для фиксации правдивой информации установлены камеры ВКС, шла практически прямая трансляция в центр управления. По словам Шойгу, с территории «Азовстали» не вышел никто. Более 100 мирных граждан смогли выехать.