Новая профессия – нарративный геймдизайнер

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2022, 10:51 Таисия Потапова

Сейчас сфера игр стремительно развивается, становясь искусством нового времени. Это уже давно не только бессвязные шутеры (игра со стрельбой) или бессюжетные головоломки с уровнями. Все больше появляется игр, поражающих своей глубиной, сюжетной и визуальной составляющими, нарративными решениями. Вместе с тем на рынке становятся актуальными новые профессии, в том числе и нарративный геймдизайнер.

Впервые термин «нарративный дизайнер» возник в 2006 году, когда производитель игр и писатель Стивен Дайнхарт составил для THQ описание одноимённой вакансии:

«Relic Entertainment ищет специалиста на позицию нарративного дизайнера. Нарративный дизайнер должен будет следить за тем, чтобы ключевые элементы игрового опыта, связанные с историей и повествовательными механиками, сценарием и речью были динамичными, интересными и убедительными. Тесно работая с другими дизайнерами команды, нарративный дизайнер будет связующим звеном с внешними сценаристами на всем протяжении проекта, а также будет ответственен за то, чтобы сотрудничество с этими сценаристами было максимально продуктивным».

Возникает вполне логичный вопрос, так чем же занимается этот дизайнер и чем он отличается от сценариста игр?

Сценарист приносит на стол кипу бумаг: ключевой сюжет, игровое миростроение, основной конфликт и диалоги персонажей, продумывает бэкграунд и локации, логику и правила мира. Здесь он, в первую очередь, должен проявить себя как хороший писатель, знающий основы драматургии и конфликтологии.

Нарративный дизайнер не пишет сценарии, это важно усвоить. Он занимается включением сценария в саму игру, а также механик (правил игры), визуала и аудио. Он передает историю, написанную на бумаге через геймплей, можно сказать, это дирижер оркестра игровой индустрии. Организация квестов, оформление диалогов, катсцен, текстов, создание нарратива через эффекты – все это входит в его обязанности.

Если сравнить игры с кино, что не совсем правильно, то нарративный геймдизайнер – это режиссер-постановщик.

Эдвин Маркей, ведущий нарративный дизайнер Path of Exile писал: «Когда мы разрабатываем нарратив для игры, мы должны помнить, что не слова, а действия – лучший путь для донесения истории. Игроки пришли не читать и не слушать. Игроки пришли играть. Вместо того чтобы рассказывать историю, мы просим их совершать определённые действия, чтобы через них эту историю понять. В случае выросшего из игры повествования игрок сам формирует свою историю через контекст, который мы для него создаём. Работа нарративного дизайнера – ответить на вопросы до того, как их станет задавать игрок».

По результатам опроса от «Talents in games» и «App2Top.ru», в игровой индустрии профильное образование есть у 71,9% опрошенных. Высшего образования по направлению «нарративный геймдизайн» практически нет, за исключением общего факультета ВШЭ и нескольких платных онлайн-курсов. Гейминг – очень молодая сфера, поэтому в неё зачастую идут талантливые люди разных профессий, например, биологи, медики или инженеры.



