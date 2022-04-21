В Мариуполе в больнице найдены тела 26 мирных жителей, погибших при обстрелах украинских националистов

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21 апреля 2022, 08:39

фото с сайта СКР

В Мариуполе на территории больницы номер 4 обнаружены тела 26 мирных граждан, погибших в результате обстрела националистами "Азова" (в России запрещен). Информацию о жертвах украинских боевиков сообщает в четверг представительство ДНР в СЦКК.

В среду, 20 апреля, СКР сообщал о возбуждении военными следователями в отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-2802) уголовного дела по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Следователями установлено, что в целях устрашения населения командование этой войсковой части отдавало подчиненным военнослужащим приказы об обстреле из артиллерийского вооружения и иных видов стрелкового оружия жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, в том числе больницы г. Мариуполя.

Следователи провели осмотр мариупольской горбольницы № 4, где обнаружили десятки тел мирных жителей. Окончательное количество погибших предстояло установить после завершения работ по разбору завалов.