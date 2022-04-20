Заммэра Калачева: 9 мая в Мариуполе пройдет акция «Бессмертный полк»

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20 апреля 2022, 17:34 Источник: ТАСС

Акция «Бессмертный полк» в Донецке, 9 мая 2021 г., Alexander Rekun/globallook.com

В День Победы 9 мая в Мариуполе состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщила в среду заместитель главы города Виктория Калачева.

Отвечая на вопрос журналистов, состоится ли эта акция 9 мая, Калачева, ответила, что мариупольцы «очень ждут» это мероприятие, и оно «безусловно, состоится».

«Бессмертный полк», я считаю, - самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», - приводит слова Калачевой ТАСС.

Во вторник Глава ДНР Пушилин заявил, что стоит задача освободить металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя, в кратчайшие сроки.