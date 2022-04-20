Заммэра Калачева: 9 мая в Мариуполе пройдет акция «Бессмертный полк»

В День Победы 9 мая в Мариуполе состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщила в среду заместитель главы города Виктория Калачева.
Отвечая на вопрос журналистов, состоится ли эта акция 9 мая, Калачева, ответила, что мариупольцы «очень ждут» это мероприятие, и оно «безусловно, состоится».
«Бессмертный полк», я считаю, - самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», - приводит слова Калачевой ТАСС.
Во вторник Глава ДНР Пушилин заявил, что стоит задача освободить металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя, в кратчайшие сроки.