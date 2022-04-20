Кто не скачет, тот патриот Эстонии

Ситуация в преддверии 9 мая накаляется в Прибалтике: могут ли произойти провокации, когда тем, кому дорога победа над нацизмом, пойдут возлагать цветы?
Совершенно ясно, что правоохранительные органы, например, в Латвии, уже «готовятся» к этой дате…
Если быть предельно откровенным, то провокации, пока только на словах, начались уже сейчас: например, в латышских СМИ постоянно пульсирует информации о том, что все, кто собирается возлагать цветы к памятнику Освободителям являются «военными преступниками».
Намедни, латвийский политолог Данс Титавс заявил, что со сносом памятника Победы в Риге надо поторопиться:
«Памятник надо сносить. Сносить немедленно! Успеть до 9 мая и «закрыть тему». Это, что проблема снести его? На сегодня это памятник оккупантам, и нет никакого права этому памятнику находится в Риге. Он обижает меня как латыша!» - заявил политолог.
Откровенно, однако! Иными словами, те, кто освобождал мир от коричневой чумы – «оккупанты», и иным латышам, увы, это не нравится.
Как обстоят дела в преддверии 9 мая в Эстонии?
В латвийских соцсетях появился ролик-призыв основателя движения «Мир» в Эстонии Айво. Надо отдать должное, что выступление эстонца произвело на многих пользователей, если судить по комментариям, большое впечатление…
Мнения из социальных сетей:
Максим Базаров: «Эта речь важнее любой речи наших политиков. Айво, вам отдельная благодарность за этот труд!»
Елена Пономар: «Айво, поддерживаю вас! Вы такой молодец! Дай вам Бог сил!»
Ирина Притс: «Мне кажется, что само государство толкает людей на провокации. Если бы не привлекалось так много внимания к этому празднику, люди, кто захотел, почтили бы память погибших – просто сделали бы это тихо и мирно. Но государство этого не хочет, придумывая запреты».