Кто не скачет, тот патриот Эстонии

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20 апреля 2022, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация в преддверии 9 мая накаляется в Прибалтике: могут ли произойти провокации, когда тем, кому дорога победа над нацизмом, пойдут возлагать цветы?

Совершенно ясно, что правоохранительные органы, например, в Латвии, уже «готовятся» к этой дате…

Если быть предельно откровенным, то провокации, пока только на словах, начались уже сейчас: например, в латышских СМИ постоянно пульсирует информации о том, что все, кто собирается возлагать цветы к памятнику Освободителям являются «военными преступниками».

Намедни, латвийский политолог Данс Титавс заявил, что со сносом памятника Победы в Риге надо поторопиться:

«Памятник надо сносить. Сносить немедленно! Успеть до 9 мая и «закрыть тему». Это, что проблема снести его? На сегодня это памятник оккупантам, и нет никакого права этому памятнику находится в Риге. Он обижает меня как латыша!» - заявил политолог.

Откровенно, однако! Иными словами, те, кто освобождал мир от коричневой чумы – «оккупанты», и иным латышам, увы, это не нравится.

Как обстоят дела в преддверии 9 мая в Эстонии?

В латвийских соцсетях появился ролик-призыв основателя движения «Мир» в Эстонии Айво. Надо отдать должное, что выступление эстонца произвело на многих пользователей, если судить по комментариям, большое впечатление…

Мнения из социальных сетей:

Максим Базаров: «Эта речь важнее любой речи наших политиков. Айво, вам отдельная благодарность за этот труд!»

Елена Пономар: «Айво, поддерживаю вас! Вы такой молодец! Дай вам Бог сил!»

Ирина Притс: «Мне кажется, что само государство толкает людей на провокации. Если бы не привлекалось так много внимания к этому празднику, люди, кто захотел, почтили бы память погибших – просто сделали бы это тихо и мирно. Но государство этого не хочет, придумывая запреты».