Открытый конкурс «Песни нашего полка» посвящен 77-летию Великой Победы

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20 апреля 2022, 14:51

Заканчивается прием заявок на Песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.



В Оргкомитет конкурса поступило уже более 265 заявок:

98 заявок в номинации «Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;

70 заявок в номинации «Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;

97 заявок в номинации «Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.

Добавились новые регионы - Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республик, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Краснодарский край и многие другие.

20 апреля 2022 г. – последний день приема заявок. Через несколько дней жюри отберет по 10 песен в каждой номинации, которые поборются за приз зрительских симпатий. Песни, отобранные жюри, будут опубликованы в группе Вконтакте. Голосование на приз зрительских симпатий начнется в выходные.





Напоминаем, что песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая. Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы».

Подробности на сайте и в группе.





Организаторы:



ООД «Бессмертный полк России»;



АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»;



Фонд «ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ».



При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Информационный партнер: газета «Аргументы недели».