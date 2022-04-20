Аргументы Недели Общество 13+

Открытый конкурс «Песни нашего полка» посвящен 77-летию Великой Победы

, 14:51

Открытый конкурс «Песни нашего полка» посвящен 77-летию Великой Победы

Заканчивается прием заявок на Песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.

В Оргкомитет конкурса поступило уже более 265 заявок:

  • 98 заявок в номинации «Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;
  • 70 заявок в номинации «Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;
  • 97 заявок в номинации «Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.

Добавились новые регионы - Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республик, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Краснодарский край и многие другие.

20 апреля 2022 г. – последний день приема заявок. Через несколько дней жюри отберет по 10 песен в каждой номинации, которые поборются за приз зрительских симпатий. Песни, отобранные жюри, будут опубликованы в группе Вконтакте. Голосование на приз зрительских симпатий начнется в выходные.

Открытый конкурс «Песни нашего полка» посвящен 77-летию Великой Победы

Напоминаем, что песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая. Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы».

Подробности на сайте и в группе.


Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»;

Фонд «ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество