Завершено строительство основных конструкций двух эстакад от Лухмановской улицы до границ Москвы

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20 апреля 2022, 13:54

Фото: mos.ru

На участке от ул. Лухмановская до границ Москвы завершилось строительство основных конструкций двух эстакад, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.



«Мы завершили строительство основных конструкций двух эстакад на участке от ул. Лухмановская до границ города. Это эстакада путепровода в районе примыкания к ул. Маресьева, эстакада в районе примыкания к ул. Покровская. Продолжаются работы по сооружению эстакады в районе примыкания к ул. Лухмановская», - приводятся в материале слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.



Он уточнил, что в настоящее время ведутся работы по устройству дорожного полотна, перекладке инженерных коммуникаций (сети связи, переустройство теплосети, устройство водостока, водопровода, канализации), переустройству линий электропередач и электрических кабельных линий.



В пресс-службе напомнили, что работы проводятся по проекту строительства участка автодороги от ул. Лухмановская до границ с Московской областью. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 12,9 км, в том числе путепроводов в районе примыкания к ул. Маресьева (94 м), к ул. Покровская (256 м) и к ул. Лухмановская (380 м). Кроме того, проект включает строительство трех подземных пешеходных переходов в районе ул. Сочинская и в СНТ «Зенино» в Люберцах. Также в данном СНТ на участке 1,9 км будут установлены шумозащитные экраны.



«Строительство трех подземных пешеходных переходов в районе ул. Сочинская и в районе СНТ «Зенино» в Люберцах запроектировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил Загрутдинов.



Как пояснили в пресс-службе, строительство объекта позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, обеспечивающую стабильный скоростной режим автотранспорта на участке от МКАД до границ с Московской областью, соединить Зенинское шоссе напрямую с Косинским шоссе, улучшить транспортную доступность для жителей района Некрасовка, обеспечить удобный транзит транспорта за пределы Москвы.



