Транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей

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20 апреля 2022, 13:46

Фото: pixabay.com

На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка. Этот проект станет одним из важнейших для формирования Московского скоростного диаметра, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Ранее мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, закрепляющий эти изменения. Планируется, что его реализация займет около пяти лет.



«Благодаря этой развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной Хорды от МКАД до границы с областью. Исчезнут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Один — на пересечении с Салтыковской улицей, его заменят на многоуровневую развязку, а второй сейчас находится у остановки "Каскадная улица" — там появится внеуличный пешеходный переход», — рассказала Юлиана Княжевская.



Благодаря строительству пешеходного перехода увеличится безопасность пешеходов на этом участке. А многоуровневая развязка сократит среднее время поездки на индивидуальном и общественном транспорте для жителей района Косино-Ухтомский и прилегающих территорий, повысит комфортность и безопасность движения индивидуального и общественного транспорта, упростит организацию движения на этом участке.



Этот проект — важный этап в строительстве Московского скоростного диаметра. Он, в свою очередь, объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды с выходом на трассу М-12 Москва — Казань и в будущем обеспечит скоростное транзитное движение через город.



