Евросоюз обвинили в возрождении нацизма на Украине и кровопролитии на Донбассе

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20 апреля 2022, 13:17

20 апреля (среда) в 09.00 члены Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Международного союза бывших малолетних узников фашизма, а также другие представители российских патриотических сил провели у здания Представительства Европейского союза в Москве (г. Москва, Кадашевская набережная, д.14, к.1, на пешеходной улице вдоль здания возле главного входа) акцию в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также в знак протеста против антироссийской политики государств Европы.

Участниками акции стали неравнодушные люди с активной гражданско-патриотической позицией, среди которых представители общественных и ветеранских организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители землячеств и национальных диаспор.

Мероприятие приурочено к высылке 18 дипломатов Евросоюза из Российской Федерации за недружественные милитаристские высказывания верховного представителя ЕС по безопасности Ж. Борреля, откровенную антироссийскую деятельность в стране и поддержку националистического режима на Украине. Дипломаты, напомним, должны покинуть Москву до 22 апреля 2022 г.

По мнению участников акции именно Евросоюз в его нынешнем виде является архитектором и подстрекателем украинского нацизма, на руках которого кровь мирных жителей Донбасса и Украины.

Вышедшие к представительству Европейского союза в Москве граждане держали в руках плакаты следующего содержания:

«Требуем суда над Ж.Боррелем за призывы к войне!»;

«Евросоюз – колыбель нацизма!»;

«Кровь Донбасса – на руках Европы!»;

«Вы не дипломаты ЕС – а военные преступники, шпионы, разведчики, провокаторы!»;

«Европа – спонсор терроризма!»;

«Европа забыла свою историю, как ее после ВОВ отстроил СССР!» и другие.

По словам члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковника запаса Константина Кутуева, участники акции осуждают двойные стандарты Евросоюза. «С одной стороны Европа требует «мира и прекращения войны», а с другой – накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже 8 лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса. Подлое и циничное двурушничество!» - говорит полковник Кутуев.

Еще одна участница акции - заместитель председателя Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова напомнила, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма. «А сегодня дипломаты стран Евросоюза возрождают нацизм! Намеренно блокируют распространение в СМИ любой объективной информации о проведении спецоперации на Украине. Стравливают нации и народы! На государственном уровне европейские чиновники пропагандируют тотальную русофобию и расизм. Под эгидой Евросоюза Украина истребляет русский язык, сносит памятники А.Пушкину, Г.Жукову, А.Суворову, Монумент славы Советской Армии. Польша сносит памятник маршалу И.Коневу. Как вообще такое возможно в 21 веке?!» - негодует бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей.

Принявшая участие в акции многодетная мать Татьяна Малицкая уверенна, что представители Евросоюза, начиная с 2014 г., пропагандируют культ войны на Украине, «Европа преподносит ветеранов так называемой «АТО», а по факту карателей и убийц мирного населения Донбасса как героев. Финансируют их реабилитацию, удостаивают орденов и медалей. То есть украинцам в роли героев навязывают палачей!» - говорит Татьяна Малицкая.

Общественный активист и спортсмен Иван Мечишев, принявший участие в мероприятии, возмущен, что кровавых украинских «героев» благодаря поддержке Европы продвигают даже в спорте. «Ни для кого не секрет, что европейские структуры выделяют гранты на развитие футбольных клубов из числа ветеранов так называемой «АТО»! Спонсируют футбольные чемпионаты АТОшников – убийц, у которых руки по локоть в крови детей Донбасса!» - говорит Иван.