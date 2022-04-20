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В преддверии 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка»

, 11:32

В преддверии 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка»

Накануне 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.

Конкурс проводится  в трех номинациях:

  • «Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;
  • «Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;
  • «Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.

Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке. Заявки принимаются до 15 апреля 2022 г. через форму онлайн регистрации на сайте.

Сопредседатели жюри конкурса – народная артистка России Ирина Купченко и народный артист России Михаил Ножкин.


В преддверии 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка»

В Оргкомитет конкурса поступило уже более 110 заявок из 47 регионов России.

Белгородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Московская, Ленинградская, Смоленская области, Пермский и Красноярский края, Республики Карелия и Татарстан - далеко не полный список регионов, откуда поступили заявки, пришла даже одна заявка из Канады.

Самому молодому участнику конкурса - 8 лет, самому старшему - 87 лет!

Финал конкурса состоится 4 мая в Музее Победы с приездом 22 победителей.
Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка.

Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы».

В преддверии 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка»

Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии.

Публикация стихов победителей (Гран-при и первые места) в федеральной газете накануне Дня Победы.

Подробности на сайте и в группе.


Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»;

Фонд «ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».

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