В преддверии 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2022, 11:32

Накануне 9 мая проходит песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Одна на всех» - песни о Великой Отечественной войне;

«Не забывайте наши имена» - песни на тему «Бессмертного полка»;

«Непобедима, широка, горда!» - песни о Родине и малой Родине.

Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке. Заявки принимаются до 15 апреля 2022 г. через форму онлайн регистрации на сайте.



Сопредседатели жюри конкурса – народная артистка России Ирина Купченко и народный артист России Михаил Ножкин.





В Оргкомитет конкурса поступило уже более 110 заявок из 47 регионов России.

Белгородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Московская, Ленинградская, Смоленская области, Пермский и Красноярский края, Республики Карелия и Татарстан - далеко не полный список регионов, откуда поступили заявки, пришла даже одна заявка из Канады.

Самому молодому участнику конкурса - 8 лет, самому старшему - 87 лет!



Финал конкурса состоится 4 мая в Музее Победы с приездом 22 победителей.

Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка.



Песня, получившая Гран-при конкурса, прозвучит в исполнении известного артиста на Большом праздничном концерте «Песни Победы».

Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии.



Публикация стихов победителей (Гран-при и первые места) в федеральной газете накануне Дня Победы.



Подробности на сайте и в группе.





Организаторы:



ООД «Бессмертный полк России»;



АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»;



Фонд «ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ».



При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Информационный партнер: газета «Аргументы недели».