Эксперты оценили маршрутные сети южноуральских городов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 апреля 2022, 10:40 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Населенные пункты Урала сравнили по задублированности маршрутов общественного транспорта во внутригородском сообщении. Рейтинг опубликовал телеграм-канал «Глав.Индекс».

Специалисты посчитали, колько маршрутов пролегает через одну остановку в одном направлении. Чем выше значение, тем менее оптимально осуществлено планирование маршрутных сетей.

Челябинск занял третью строчку рейтинга с 23 задублированными маршрутами, Магнитогорск – пятую с 28 маршрутами. Лидирующие места заняли Екатеринбург (16) и Нижний Тагил (21).

Добавим, что в основу рейтинга легло исследование Высшей школы экономики «Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития (2022)».