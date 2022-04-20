Эксперты оценили маршрутные сети южноуральских городов

Населенные пункты Урала сравнили по задублированности маршрутов общественного транспорта во внутригородском сообщении. Рейтинг опубликовал телеграм-канал «Глав.Индекс».
Специалисты посчитали, колько маршрутов пролегает через одну остановку в одном направлении. Чем выше значение, тем менее оптимально осуществлено планирование маршрутных сетей.
Челябинск занял третью строчку рейтинга с 23 задублированными маршрутами, Магнитогорск – пятую с 28 маршрутами. Лидирующие места заняли Екатеринбург (16) и Нижний Тагил (21).
Добавим, что в основу рейтинга легло исследование Высшей школы экономики «Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития (2022)».