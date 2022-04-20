В Челябинской области не намерены снижать темпы дорожного строительства

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20 апреля 2022, 09:51 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Регион обеспечен всеми необходимыми материалами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в дорожной отрасли зависимость от импортных составляющих минимальна. Большая часть применяемых материалов производится в России.

Южноуральские подрядчики приобретают материалы в Челябинске. Уфе и Екатеринбурге. Минеральные добавки производятся в Магнитогорске и Атляне, щебень добывается на местных карьерах. Более того, крупные фирмы дорожно-строительной отрасли начали готовится к сезону заранее и поэтому сейчас обеспечены всем необходимым.

Единственное, что вызывает опасения у южноуральских подрядчиков, это техника. Импортные машины используются для дробления щебня на карьерах, а также для дорожных ремонтов. В правительстве Челябинской области заверили: этот вопрос находится на постоянном контроле. У региональных компаний есть необходимые комплектующие, проверена исправность техники. По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, все поставленные задачи будут выполнены.

Напомним, что в 2022 году на Южном Урале на строительство и ремонт дорог потратят около 19,5 миллиардов рублей. Они выделены из федерального бюджета. Будет обновлено не менее 700 километров дорог, 10 километров построят или реконструируют.