Аналитик Блинов рассказал об угрозах укрепления рубля

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19 апреля 2022, 23:21

Фото: pixabay.com

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов заявил, что постоянное укрепление рубля невозможно и совершенно бессмысленно для экономики. Об этом сообщает «АБН».

Эксперт обратил внимание, что существуют определённые движущие силы и закономерности у механизма ценообразования курса национальной валюты. И несмотря на сильные коррекционные действия Центрального Банка Российской Федерации по отношению к рублю, действующие законы не отменены.

Аналитик отметил, что рынок, учитывая только рыночный подход к факторам ценообразования курса рубля, всегда должен иметь возможность заниматься рыночными механизмами и принципами формирования курса.

Кроме этого, Блинов рассказал, что рубль может перестать существовать как валюта в стране, где есть рыночная экономика, если рыночные механизмы уйдут на второй план. Есть вариант, что Россия перенимает идеи Исламской Республики Иран, но пока до этого далеко. Если всё же опираться на опыт Ирана, то один раз в определённый период Центробанк сам установит некий курс, который он будет считать приемлемым.