Эксперт Власов рассказал о новых правилах пользования карт для пенсионеров

С 18 апреля произошли изменения, которые касаются россиян, получающих пенсии на банковские карты. Об этом сообщает "АБН".
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что изменения, внесённые в работу банков, касаются процедуры выдачи кредита пенсионерам.
Причина этих изменений заключается в том, что пожилых людей часто обманывают злоумышленники, которые хотят оформить на них кредит. Чаше всего данная процедура осуществлялась дистанционно и присутствие пенсионера не требовалось. Теперь, по новым правилам, чтобы оформить кредит, нужно обязательное присутствие пенсионера в банке, где он сам подпишет договор займа и ознакомится с его условиями.
Эксперт отметил, что пожилые люди также подвергаются мошенничеству дистанционных переводов денежных средств на другие счета. Пенсионеры верят злоумышленникам, а те, в свою очередь, снимают накопления.
Более того, банки будут назначать специальных помощников для пенсионеров и инвалидов при дистанционном обслуживании, чтобы контролировать их денежные переводы и защищать от мошенников.
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