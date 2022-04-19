Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: В спектакле «Горбачев» занята Хаматова, которой сейчас стыдно быть русской

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19 апреля 2022, 21:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из спектакля «Горбачев»

Совсем недавно на Страстном бульваре состоялась церемония награждения лауреатов Московской ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона». В числе номинантов был и спектакль «Горбачев», но его практически в последний момент сняли с конкурса. Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова высказалась о спектакле «Горбачев» незадолго до начала мероприятия – еще никто не знал о победителях… Но Леночка высказалась о мероприятии настолько остро и с юмором, что мимо пройти я не смогла!



«Всё-таки театральный бомонд в лице Союза театральных деятелей либо совсем размяк умом, либо переживает весеннее обострение, либо нуждается в денацификации.



4 апреля в театральном центре на Страстном бульваре в Москве состоится церемония награждения лауреатов Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона».



Помимо остальных довольно сомнительных гвоздей, явный гвоздь-фаворит — спектакль Театра наций «Горбачёв» в постановке рижского режиссёра Алвиса Херманиса, который попросил снять его имя с афиши в знак протеста против спецоперации на Украине и успел засветиться несколькими яркими высказываниями на эту тему.



В спектакле занята Чулпан Хаматова, которой стыдно быть русской, и которая как раз сейчас что-то репетирует в Риге у Херманиса, а также худрук театра Евгений Миронов, которому, по слухам, тоже быть русским стыдно, но он в этом застенчиво не признаётся.



Что, конечно, можно понять, учитывая, какой бюджет у руководимого им театра.



Помню, сколько шума и возмущения было, когда русофобу Херманису позволили приехать в Москву на постановку. Пришлось ради этого даже снять с него санкции, запрещающие въезд в РФ.