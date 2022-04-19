Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: В спектакле «Горбачев» занята Хаматова, которой сейчас стыдно быть русской

Совсем недавно на Страстном бульваре состоялась церемония награждения лауреатов Московской ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона». В числе номинантов был и спектакль «Горбачев», но его практически в последний момент сняли с конкурса. Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова высказалась о спектакле «Горбачев» незадолго до начала мероприятия – еще никто не знал о победителях… Но Леночка высказалась о мероприятии настолько остро и с юмором, что мимо пройти я не смогла!
«Всё-таки театральный бомонд в лице Союза театральных деятелей либо совсем размяк умом, либо переживает весеннее обострение, либо нуждается в денацификации.
4 апреля в театральном центре на Страстном бульваре в Москве состоится церемония награждения лауреатов Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона».
Помимо остальных довольно сомнительных гвоздей, явный гвоздь-фаворит — спектакль Театра наций «Горбачёв» в постановке рижского режиссёра Алвиса Херманиса, который попросил снять его имя с афиши в знак протеста против спецоперации на Украине и успел засветиться несколькими яркими высказываниями на эту тему.
В спектакле занята Чулпан Хаматова, которой стыдно быть русской, и которая как раз сейчас что-то репетирует в Риге у Херманиса, а также худрук театра Евгений Миронов, которому, по слухам, тоже быть русским стыдно, но он в этом застенчиво не признаётся.
Что, конечно, можно понять, учитывая, какой бюджет у руководимого им театра.
Помню, сколько шума и возмущения было, когда русофобу Херманису позволили приехать в Москву на постановку. Пришлось ради этого даже снять с него санкции, запрещающие въезд в РФ.
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Но, как всегда, пошумели и успокоились. Спектакль выпустили.
Та часть интеллигенции, у которой хватило денег на билет, поахала восторженно, покручивая фигой в кармане, а рядовой зритель не пошёл ввиду немыслимой дороговизны билетов и отвращения к героям и теме спектакля.
Ну и шло оно себе ни шатко ни валко. Никто бы и не вспомнил. Если бы исполнительница главной роли по кличке «глаза оленёнка» с криками «нет войне» не свалила в ту самую Латвию, где нет «агрессивной рашки», но зато маршируют ежегодно бывшие эсэсовцы.
И вот, после всего, этот во всех отношениях сомнительный опус выдвигают на премию.
И ведь, пожалуй, дадут. Уж так им хочется свою мятую фигу хоть чуть-чуть высунуть из кармана, прогулять её, так сказать, на воздухе несвободы. И заодно как бы намекнуть, что всем им стыдно быть русскими.
Есть в слове «гвоздь» некий символизм. Гвоздь в диване, гвоздь в крышке гроба. Дверь, заколоченная гвоздями.
Хочется надеяться, что этот «Гвоздь» окажется последним в той странной и немыслимой ситуации, когда государство должно давать, но не имеет права ничего получать. Как, впрочем, и зрители, мнения которых при разработке «креативным классом» творческих планов вообще не учитывается.
Вот такой казус намечается. Надо ли говорить, что и само вручение премии проводится на государственные деньги? Думаю, не надо. Это и так ясно.
Посмотрим, чем кончится. Хочется верить, что найдётся, наконец, гвоздодёр, который все эти гвозди всё-таки повыдёргивает. А то уж больно народ от этих гвоздей устал. Очень они мешают движению.
А двигаться надо. Время такое наступило — топтаться на гвоздях больше не получится.
Сегодня уже известно, что спектакль «Горбачев» сняли с конкурса.
Но есть и новость из Латвии: у памятника Свободы, где обычно проходит шествие латышских легионеров СС, состоится митинг русскоязычного сообщества страны, который выступит с осуждением спецоперации. В нем примет участие и актриса Чулпан Хаматова. Латвийские СМИ уже анонсировали…