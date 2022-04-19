Глава ЦБ Набиуллина за прошлый год заработала 38.9 млн рублей

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19 апреля 2022, 20:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как выяснилось, доход главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2021 году составил 38.9 миллионов рублей. Это превысило показатели предыдущего года всего на 8%. Тем не менее, госпожа Набиуллина остаётся во втором десятке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. Также в собственности главы ЦБ остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112.2 квадратных метра.

Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИИ ВШЭ, за отчётный период задекларировал 55.431 миллионов рублей. В предыдущем году эти цифры составили 44.628 миллиона. Он до сих пор владеет участком почти в полторы тысячи квадратных метров и огромной дачей площадью 326.1 квадратного метра. Собственного автомобиля у Кузьминова не имеется. Известно, что супруг Набиуллиной покинул пост ректора ВШЭ в 2021 году. Эту должность он занимал со дня основания университета в 1992 году. Кузьминов перешёл на должность руководителя НИИ ВШЭ, которую занимает и в нынешние дни.

Между тем, годовой доход 2021 года у зампреда ЦБ Михаила Алексеева оказался намного более крупным. По оценкам аналитиков, он в 2.6 раз больше, чем у Набиуллиной, и составляет 103 млн рублей. Но по сравнению с 2020 годом доход у Алексеева сократился почти на 9%. Михаил Алексеев перешёл в ЦБ из Юникредит-банка в октябре 2020 года и занимается с тех пор вопросами наличного денежного обращения, а также разработкой мер по финансовому оздоровлению банков.