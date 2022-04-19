Главу фракции КПРФ в Саратовской облдуме могут лишить мандата

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19 апреля 2022, 16:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Саратовской областной думе произошёл крупный скандал между фракциями. Теперь глава местной фракции КПРФ Александр Анидалов может лишиться не только депутатской зарплаты, но и своего мандата. Его обвиняют в слишком активной борьбе за сохранение старого названия главной пешеходной улицы Саратова.

Городские власти переименовали улицу в Проспект Столыпина, в то время как ранее это был Проспект Кирова. Анидалов категорически отказался соглашаться с подобными действиями. В минувший понедельник он даже попытался сорвать со зданий новые таблички, за что был жёстко задержан силовиками и доставлен в местный участок полиции. Депутаты-единороссы выступают за суровое наказание главы фракции КПРФ.

Решение о переименовании улицы приняли в короткие сроки. 14 апреля в день рождения легендарного политического деятеля Петра Столыпина, глава Саратова Михаил Исаев сказал, что имя реформатора увековечено в городе «не должным образом». В ответ на это ректор Саратовской консерватории Александр Занорин предложил назвать в честь царского политика пешеходный проспект, где как раз и расположен вуз. Губернатор области Радаев сразу же одобрил эту идею. Вечером того же дня в мэрию поступило обращение от студентов и преподавательского состава. 15 апреля городская топонимическая комиссия приняла решение о переименовании. Между тем, её заседание продлилось не более 3-х минут.

18 апреля после церемонии коммунальщики начали снимать аншлаги со старым названием улицы и устанавливать новые. Александр Анидалов попытался им помешать. Он назвал происходящее «актом декоммунизации». Политик сравнил случившееся с событиями в Украине, и сказал, что там «так же уничтожают всё, что связано с коммунизмом». После своеобразного протеста, Анидалова и увезли в полицейский участок. Реакция со стороны других политических деятелей Саратова была вполне негативной. Особенно возмутились представители «Единой России». Председатель Саратовской облдумы Александр Романов считает, что Анидалов «грубо нарушил депутатскую этику и не может более занимать своё место». Спикера поддержала единоросс Литневская, заявив, что депутата-коммуниста следует лишить думской должности.

Вице-спикер облдумы Алексей Антонов, представитель ЕР, увидел в поведении Анидалова «антироссийские действия». Но сам глава фракции КПРФ полон уверенности, что мандата его не лишат, и что он ни коим образом не выступал против собственной страны. «Если таким образом меня пытаются запугать, то это не предмет торга», - заявил он в ответ на обвинения единороссов, «В областной думе мы и не такое делали».