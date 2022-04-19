Латышские СМИ: что они хотят втолковать читателям

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19 апреля 2022, 16:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Пару дней назад мне позвонила моя коллега и поделилась своим «открытием»: латышская газета «Tevija» («Тевия»), которая выходила в период с 1941 по 1945 г.г. очень уж «похожа» на современный орган печати в Латвии… Речь идет о тех латышских изданиях, которые отражают идеи националистов страны. Если честно, то такое единение между прошлым и современностью вызывает недоумение и отвращение.



Рассказ коллеги вызвал у меня брезгливое чувство, потому как нацизм я не воспринимаю… Конечно, я понимаю, что есть латыши, которые никогда не примут русских, и будут копить обиды веками, передавая свою ненависть последующему поколению. Возможно, в их жизни произошло что-то, что заставило их так ненавидеть… Вот я и попыталась разобраться в столь сложном вопросе. А газета «Тевия» ответила мне на этот вопрос.



До разговора с коллегой, увы, я не знала о такой газете. Удивительно, но ни в одном интервью с латвийскими историками, политиками, я не слышала о подобном издании… Почему? Судите сами.



«Тевия» («Отечество») была ежедневной газетой Третьего Рейха в Латвии. Нет, тут ошибка отсутствует – Третьего Рейха, которая начала свою работу 1 июля 1941 года, в день, когда Рига была оккупирована нацистскими вооруженными формированиями. А, возможно, слово «оккупирована» в данном контексте не подходит, потому как в газете «Тевия» моментально, после «прихода» нацистов было обращение коменданта города полковника Уллерсберга: «Прославленная германская армия имела удовольствие освободить старую седую Ригу от гнета большевиков. Латыши и латышки! Отныне Латвия свободна от коммунистов и жидов!» Нет, и тут обошлось без ошибки – обращение только к латышам! Как видим, представителей других национальностей просто не существовало!





А теперь проделаем анализ…



Сегодня националисты, которые находятся у власти, с возмущением кричат, что не все, кто проживает в Латвии, ИМЕЮТ ПРАВО называть себя латышами! Только «избранные»! Вот почему в Латвии и возникло слово… титульный! При чем тут «титул» - не понимаю! Если окунуться в историю, то коренное население современной Латвии проживало на хуторах, да и ходило в услужении у немецких баронов! Если говорить коротко. Теперь становится понятными слова одного латвийского историка, который мне лично сказал: «Вы понимаете, что немцы всегда были ближе латышам, чем русские». Конечно, ясно! Работать на немецких баронов куда приятнее… Впрочем, это их выбор. Но тот же историк сказал мне, что «до 1940 года латыши хорошо жили с русскими, как одна семья!» И в чем тут правда? Посему же такая ненависть ко всем русским и евреям возникла в 1941 году? Неужели, и те русские, евреи, которые родились в Латвии были «виновниками», «преступниками», потому что в 1940 году в стране установилась Советская власть? У них была обычная, привычная жизнь в Латвии, и разве все русские, евреи жаждали перемен? Может, стоит националам Латвии обратить свой «горящий взор» на президента Карлиса Улманиса, который призывал жителей Латвии принять Советскую власть? Увы, «горящий взор» националы обращают на русских и евреев!



Далее, «знакомясь» с газетой «Тевия» я прихожу в ужас: в каждом выпуске газеты в начальный период ее выхода присутствуют такие призывы: «Нет! С этим народом (евреи, русские) у нас нет и не может быть никакой совместной жизни! Если мы не сумеем экспортировать жидов, то они на нашей земле не могут быть более партизанами. Жид не смеет заниматься ничем иным, как трудом простого рабочего. Всю жидовскую интеллигенцию надо вывести, а если они останутся здесь, пусть работают грузчиками, каменотесами. Они будут зарабатывать на хлеб так, как наши рабочие».



Так вот в чем дело!!! В социальном происхождении! Дорогие читатели, вы помните, конечно, такие династии, как Тюдоры, Бурбоны, Романовы, которые правили государствами и принадлежали к знати! Назовите, пожалуйста, династии титульных латышей, которые правили Латвией, начиная со стародавних времен? Пусть простят мою «неграмотность», но я, увы…



А теперь я бы хотела обратить ваше внимание на один факт: в Латвии был некий крутой адвокат (для Латвии) Андрис Грутупс, который даже в 2008 году, когда были очень неплохие отношения между Латвией и Россией говорил: «Большинство русских – наши враги! Пятая колонна полностью сформировалась и представляет величайшую угрозу для нашей страны! 17 июня 1940 года среди тех, кто напал на латвийскую полицию были нелатыши – русские и частично евреи. Если сложится похожая ситуация, то десятки тысяч тех, кто собирается в Задвинье (памятник Освободителям Риги от нацистов – прим.авт.) снова нападут!»



А далее, г-н Грутупс рассуждал, что «прежде чем дать кому-то должность, то надо проверить его прошлое, семью, родителей… Но самое «интересное» о русскоязычных Латвии в словах юриста я нахожу следующее – «мы вынуждены существовать на своей земле с русскими, евреями, но надо им дать простую работу – рабочие, например…»



Об этом г-н Грутупс говорил публично – интервью в латышских СМИ!



Вы видите отличия призывов через газету «Тевия» и современными СМИ? Практически один в один! Как это могут охарактеризовать люди доброй воли? Нацизм! Вот вам и ответ, а почему в Латвии есть неграждане, которые не имеют право высказать свое мнение на выборах, работать в государственных структурах и там же занимать хорошие должности… А неграждане в своей основе – русские! Напомню, что институт неграждан существует только в Латвии и Эстонии, а вот в Литве – нет! И речь тут идет не о пришлых людях, а о тех, кто родился в Латвии и даже не в первом поколении… Все становится ясно? Анализируйте, дорогие читатели…



Далее… В первые дни (1941г), когда шла подготовка к массовому уничтожению рижских евреев, в газете «Тевия» публиковались объявления с призывом записаться в добровольные отряды национальной самообороны в таком контексте: «Все национально думающие латыши – перконкурстовцы, студенты, офицеры, айзсарги, кто хочет активно участвовать в очищении нашей земли от вредных элементов, могут записаться у руководства команды безопасности!»



Дальше-больше! Совершенно откровенно ЛАТЫШСКАЯ газета Третьего Рейха призывает: «Настал момент выбросить жидов из лучших квартир, а квартиры со всей мебелью отдать в распоряжение латышей! Так был бы решен один из самых больных вопросов, и Рига освобождена от элемента, которому тут не место».



Есть комментарии одного еврея, который спасся в Рижском гетто: «Наши друзья латыши делали вид, что не знают нас. Никто не встал за нас. Люди, которым мы доверяли, сдавали нас полиции. Дворники докладывали полиции, где живут евреи, которых до сих пор не заметили». Это откровения еврея Бернхарда Пресса.



Да, в Латвии очень развито такое «занятие», как «сигнализация» на «неблагонадежных», на тех, кто имеет свое мнение, которое может отличаться от мнения правящих националов. И служба государственной безопасности очень поощряет это! Достаточно, пройтись по латышской прессе и все станет ясно!



Если говорить о фотографиях, которые печатались в газете «Тевия», то они очень «похожи» на те, которые имеют место быть в латышских СМИ (фото прилагается)… Фотографии в газете «Тевия» изображали ликующих латышей разного возраста, которые встречают немецкие танки, вид подбитого советского танка в центре Риги, поврежденные памятники советским лидерам… И надписи… Например, «евреям вход запрещен!»





Но главное – газета «Тевия» вплоть до 1944 года публиковала ложные сообщения о победах, которые якобы нацисты регулярно одерживали над Красной армией. И это 1944 год! И не дай Бог было кому-то усомниться! Моментально – тюрьма, расстрел и фото в «Тевии» казненного «неблагонадежного» (фото прилагается).





А теперь обратимся к тем латышским СМИ, которые отражают мнения правящих националов: вот заголовок, который буквально вчера я увидела в латышской газете «Неаткарига» - «Действительно ли Россия расплачивается за то, что ПОДАВИЛАСЬ Украиной?» Есть и заголовок сегодняшнего дня: некий глава латвийского центра опыта НАТО Янис Сартс заявил: «Российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий».



Вот какие «специалисты»! И тут бесполезно, что-то говорить!!! Совершенно! Цель латышских СМИ не столь в поддержке Украины, а в том, чтобы попытаться унизить Россию, внести межнациональную рознь и не опубликовывать истинное положение вещей! Я понимаю, что политика Латвии на стороне Украины. Это их право, но зачем же скрывать информацию: не дай Бог националы, своими высказываниями, почитанием латышских легионеров СС, кстати, газета «Тевия» просто зазывала латышскую молодежь, а легионы СС, обещая сытую жизнь взамен на убийства мирного населения в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, «зазовут» в Латвию, например, Псковскую дивизию, то сумеют ли все женщины, старики, дети, инвалиды подготовиться? В латышских СМИ идет информация, что «Россия собирается «напасть» на Латвию!» Ничего не выдумываю, а просто цитирую латышские СМИ! Надо же хоть этим националам подумать о своих жителях! Я уверена, что вот такие националы быстренько, прости, читатель, «сдернут» из Латвии… Большинство!



Знаете, я разговариваю много и долго с латвийцами… Разговариваю с русскими, латышами… И, если, в феврале многие русскоязычные Латвии имели позицию своего государства, то сегодня мне приходится слышать: «Латвия все больше становится «не моей» страной – посмотрите, как расцвел национализм, который граничит с нацизмом!» И мне сложно не согласиться: я родилась в Латвии, живу тут, знаю все нюансы, молюсь за спокойствие своих сограждан и за благоденствие страны… У меня друзья – латыши! Даже крестный моего сына – латыш! Я родилась в многонациональной семье и мирной – врачи мои близкие! И меня учили жить дружно с любой нацией, национальностью, уважать любое вероисповедание, помогать… И у меня шок от того, что я сейчас вижу – неприкрытый национализм, который вырвался наружу в феврале 2022 года! И я понимаю, что призывать к дружбе националистов Латвии – бесполезно! Я пыталась! Мы жили в стране, в которой каждый житель имел свое мнение, не было откровенных провокаций, вопрос интеграции не стоял – она была в естественном процессе, но произошло то, что произошло! Русскоязычных и латышей, увы, разделили! Оглянитесь, кто это сделал? НЕ мои друзья латыши, а те, кто «делает» политику в стране, те, кто принимает законы, те, кто ненавидит своих нелатышей! Еще совсем недавно, каждый житель, в памятные дни, возлагал цветы туда, куда подсказывала ему душа и совесть! И не было провокаций! Почему же отпрыски русского солдата, который дал возможность им жить, уничтожив нацизм, не могут возложить цветы к памятнику Освободителям Риги от нацизма? Почему потомки латышских легионеров СС имеют право устраивать шествие? СС – преступная организация! Так постановил трибунал в Нюрнберге! Латвийцы живут не в зоне реальных военных действий, а в спокойной стране… Живут, работают, рожают, радуются смеху своих детей! Почему же тогда латышские националисты с таким упорством хотят спецоперации в Латвии? Зачем, почему? Разве их не устраивает голубое небо над головой! Я знаю, в каком состоянии находятся русскоязычные Латвии и граждане РФ, имеющие вид на жительство – в их душах смешанные чувства… Волнение за детей, за родителей, за будущее… А с другой стороны, после всех унижений, накрывает ярость благородная и зов православных предков! Русские Латвии хотят спокойствия, желают дружить и никого не оскорбляют! Многие родились в Латвии, имеют смешанные браки, растят детей… Да, оголилась ненависть у националистов Латвии, которая закрывает здравый смысл!



И очень хочу обратиться к латышским националистам еще раз: «Подумайте о своих жителях! Не устраивайте провокации, не вносите межнациональную рознь! Русские и латыши всегда жили вместе! Нам нечего делить!»



И еще… Не дай Бог услышать латышским националистам, которые восхищаются своими предками из легиона СС, и подобными газетами, как «Тевия» от русских – «ИДУ НА ВЫ!» Вот тогда сможете увидеть не только шествия российской армии на парадах… Не дай Бог! Обратите свой взор на голубое небо Латвии!