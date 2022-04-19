Страны ЕАЭС упростили технические требования к выпуску автомобилей

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19 апреля 2022, 12:15 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этому документу, до 1 февраля 2023 года каждое государство ЕАЭС может устанавливать собственные требования к машинам, которые выпускаются в обращение на территории страны. По мнению экспертов, изменения регламента узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности. Поправки вступят в силу 25 апреля.



Напомним, что странами—участницами ЕАЭС являются Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан.



«Образно говоря, решение Совета Евразийской экономической комиссии позволяет странам-участницам выпускать автомобили по принципу «кто во что горазд», у кого на что хватает сил и ресурсов, — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.



Эксперты отмечают, что принятые изменения в первую очередь нацелены на поддержку традиционных российских автопроизводителей (АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ). Однако в них не прописаны конкретные послабления в требованиях к автомобилям. Получается, что каждая страна ЕАЭС будет принимать решения, исходя из своей ситуации.



Согласно документу, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были собраны. Эксплуатация таких машин на территории другого государства ЕАЭС будет возможна только при заключении двустороннего соглашения.



«Необходимо признать, что эти изменения — серьезный шаг назад. Они приняты, чтобы любым способом поддержать на плаву АвтоВАЗ, УАЗ и другие автозаводы», - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.



Известно, что ранее АвтоВАЗ уже анонсировал появление упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva, отвечающих экологическим требованиям «Евро-2», без подушек безопасности, систем АBS, ESP.



