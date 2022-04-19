«Терминал Астафьева» разгружает сухогруз Rise Shine, севшей на мель в Находке

9 ноября 2021 года Rise Shine под панамским флагом сел на мель в бухте Восток. Это произошло из-за обрыва якоря во время шторма. Команду судна, состоящую из 14 иностранных граждан, эвакуировали на вертолёте.
В тот же день глава края планировал в ближайшее время выгрузить контейнеры и опустошить топливные танки:
— Сейчас остаётся ждать нормализации погоды, чтобы осмотреть судно, организовать выгрузку контейнеров. Техника для этого уже найдена, — писал глава региона в своём официальном телеграм-канале.
Вопросы о том, кто и когда будет выгружать контейнеры, долгое время оставались без ответа. Пока никаких решений не принималось, жители Находки начали замечать масляные пятна в акватории – из машинного отделения расколовшегося судна начало вытекать топливо.
Сначала о возможной катастрофе заговорили экологи из Находки, затем к ним присоединились приморские СМИ. Благодаря тому, что люди забили тревогу, на проблему обратила внимание Дальневосточная транспортная прокуратура, после чего ее сотрудники провели несколько совещаний по поводу контейнеровоза и попросили «Терминал Астафьева» подключиться к решению проблемы.
После принятия решения, какое оборудование следует использовать, команде «Терминала Астафьева» осталось лишь ждать подходящей погоды для начала действий. На прошлой неделе море дало зелёный свет на проведение работы, правда солнце и отсутствие ветра продержались буквально три дня. Ха это время разгрузили 122 контейнера из 199. Оставшийся груз еще предстоит транспортировать на берег. Общий вес контейнеров составляет более 1,6 тыс. тонн.
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Морской службе спасения еще зимой удалось откачать большую часть нефтепродуктов из баков, однако оставлять их в таком виде нельзя. Не до конца откачанное топливо может нанести серьёзный урон экологии.
По словам замдиректора «Терминала Астафьева» Дениса Острякова, работа потребовала большой аккуратности и мастерства инженеров, из-за того, что судно находится на небольшой глубине, что не позволяет использовать некоторые виды техники.
- Благодаря высокому классу наших специалистов, за один день работы удалось выгрузить 54 контейнера — количество, сравнимое с хорошими показателями на суше. При этом работы проходили на высоте до 20 метров при сильном волнении на море, а контейнеры были накренены на 15 градусов. Осложнялась выгрузка и необходимостью не посадить на мель и сам плавкран, — рассказал заместитель директора «Терминала Астафьева».
АО «Терминал Астафьева» уже имеет опыт в помощи госструктурам в ликвидации последствий экологических бедствий. Например, весной 2020 года команда «Терминала Астафьева» работала с последствиями ЧС на озере Солёном в Находке. Благодаря использованию уникального оборудования предприятия, удалось оперативно очистить воду. В возникновении опасной экологической ситуации оказалось виновно Примтеплоэнерго, где произошла авария с выбросом мазута в озеро.
Поверхность озера, на которую произошёл выброс (около 140 кубометров), очистили вакуумной чистящей машиной.
— На очистке озера Солёного от мазутной пленки работал уникальная вакуумная чистящая машина Volvo Centurion. Её мощность позволила собирать верхний слой, загрязненный мазутом, отдельно от воды. Приоритетом работы компании является использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях, — подчеркнул генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Капитан находкинского порта требовал от судовладельца и собственника Rise Shine убрать корабль с территории порта. Владелец судна - гонконгская компания Praise Booster Shipping Limited и собственник – Often Trading company Ltd не приняли никаких мер, несмотря на ухудшающуюся экологическую обстановку вокруг контейнеровоза.
На помощь Находке пришло АО «Терминал Астафьева». После того, как разгрузка будет полностью завершена – а случится это, как только вновь нормализуется погода - с помощью гидравлики предстоит вскрыть трюмы. Такая операция тоже требует больших знаний и опыта, в том числе и в области экологии.
— В первую очередь необходимо «приподнять» судно, чтобы специалисты других служб получили доступ к остаткам топлива в трюме и не допустили его розлива при возможных повреждениях во время дальнейшего снятия с мели. Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило выполнить первый этап разгрузки в максимально сжатые сроки, доставив груз на склад СВХ. Сейчас наши специалисты прорабатывают технологию выгрузки оставшихся контейнеров из повреждённого штормом трюма — здесь необходимо учесть искривления направляющих и смещение контейнеров со своих мест, — добавил Алексей Владимиров.
Прогноз погоды на ближайшие дни не внушает оптимизма, как и ожидания на продолжение работ. Но при первой возможности, разгрузка судна продолжится. После того, как корабль будет полностью разгружен, весь груз будет передан получателям.
В момент происшествия, на Rise Shine находилось 199 контейнеров и 300 тонн нефтепродлуктов. Приморский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации морского транспорта.