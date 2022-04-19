«Терминал Астафьева» разгружает сухогруз Rise Shine, севшей на мель в Находке

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

19 апреля 2022, 07:45

9 ноября 2021 года Rise Shine под панамским флагом сел на мель в бухте Восток. Это произошло из-за обрыва якоря во время шторма. Команду судна, состоящую из 14 иностранных граждан, эвакуировали на вертолёте.

В тот же день глава края планировал в ближайшее время выгрузить контейнеры и опустошить топливные танки:

— Сейчас остаётся ждать нормализации погоды, чтобы осмотреть судно, организовать выгрузку контейнеров. Техника для этого уже найдена, — писал глава региона в своём официальном телеграм-канале.

Вопросы о том, кто и когда будет выгружать контейнеры, долгое время оставались без ответа. Пока никаких решений не принималось, жители Находки начали замечать масляные пятна в акватории – из машинного отделения расколовшегося судна начало вытекать топливо.

Сначала о возможной катастрофе заговорили экологи из Находки, затем к ним присоединились приморские СМИ. Благодаря тому, что люди забили тревогу, на проблему обратила внимание Дальневосточная транспортная прокуратура, после чего ее сотрудники провели несколько совещаний по поводу контейнеровоза и попросили «Терминал Астафьева» подключиться к решению проблемы.

После принятия решения, какое оборудование следует использовать, команде «Терминала Астафьева» осталось лишь ждать подходящей погоды для начала действий. На прошлой неделе море дало зелёный свет на проведение работы, правда солнце и отсутствие ветра продержались буквально три дня. Ха это время разгрузили 122 контейнера из 199. Оставшийся груз еще предстоит транспортировать на берег. Общий вес контейнеров составляет более 1,6 тыс. тонн. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер

Морской службе спасения еще зимой удалось откачать большую часть нефтепродуктов из баков, однако оставлять их в таком виде нельзя. Не до конца откачанное топливо может нанести серьёзный урон экологии.

По словам замдиректора «Терминала Астафьева» Дениса Острякова, работа потребовала большой аккуратности и мастерства инженеров, из-за того, что судно находится на небольшой глубине, что не позволяет использовать некоторые виды техники.

- Благодаря высокому классу наших специалистов, за один день работы удалось выгрузить 54 контейнера — количество, сравнимое с хорошими показателями на суше. При этом работы проходили на высоте до 20 метров при сильном волнении на море, а контейнеры были накренены на 15 градусов. Осложнялась выгрузка и необходимостью не посадить на мель и сам плавкран, — рассказал заместитель директора «Терминала Астафьева».