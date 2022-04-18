Наркокурьера задержали в Орехово-Зуевском округе

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18 апреля 2022, 22:49

Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о задержании сотрудниками полиции водителя, который перевозил наркотики.



За рулем остановленной на 92 километре автодороги М-7 «Волга» машины находился 30-летний житель Владимирской области, который ранее имел судимость.



Более двух килограммов мефедрона нашли в кармашке сидения и в подушке автомобиля.



«Я должен был перевезти наркотическое средство из Орехово-Зуева в города Киров и Ижевск. За это я получил бы денежное вознаграждение в размере 110 тысяч рублей», - рассказал злоумышленник, занимающимся данным способом подработки уже два месяца.



Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.