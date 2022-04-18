Мизинцев: украинские националисты продолжают удерживать в заложниках более шести тысяч иностранцев

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18 апреля 2022, 22:32

Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Украинские националисты продолжают держать в заложниках более шести тысяч иностранных граждан. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 18 апреля, сообщил, что националисты удерживают в качестве "живого щита" шесть тысяч 208 иностранцев из девяти стран.

По данным Минобороны РФ, в украинских портах заблокированы 76 иностранных судов из 18 государств. Как объяснил генерал Мизинцев, созданные киевскими властями в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. В Черном море сохраняется опасность для мореплавания из-за дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Российские военные каждый день с 8 до 19 часов открывают гуманитарный коридор, представляя безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Но киевские власти, как говорит Мизинцев, продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса по обеспечению безопасного выхода иностранных судов.