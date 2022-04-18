Haaretz: Путин попросил Беннета передать России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского

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18 апреля 2022, 17:49 Источник: РИА Новости

Иерусалим, храм Гроба Господня, фото: pixabay.com

Два израильских издания в понедельник опубликовали информацию об обращении президента РФ Владимира Путина к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

Издание "Едиот Ахронот" и газета Haaretz, со ссылкой на свой "израильский источник", написали, что "президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана России", так как это было обещано бывшим премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

16 апреля председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в ее разрешении принимает участие лично глава российского государства Владимир Путин. Степашин сообщил, что Путин намерен по Александровскому подворью письменно обратиться к Беннету.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности.