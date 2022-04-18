Собянин открыл три реконструированные поликлиники в разных районах города

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18 апреля 2022, 17:02

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации городской программы реконструкции поликлиник в ходе церемонии открытия после комплексной реконструкции филиала №3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьине на Новочеркасском бульваре. Одновременно после завершения реконструкции в Москве были открыты еще две поликлиники - филиал №1 ДГП №81 в Конькове и филиал №5 ГП №175 в районе Восточный. С открытием поликлиник мэр поздравил коллективы этих медучреждений по видеосвязи.



«Мы продолжаем масштабную реконструкцию городских поликлиник. Здесь, в Марьино, в самом населенном районе Москвы проживает 250 тыс. человек, и очень важна поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, три еще будут реконструированы, так что значительным образом в Марьино изменится медицинская амбулаторная помощь», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что всего в настоящее время в столице реконструирована 41 поликлиника.



«Мы двигаемся большими темпами. На следующей неделе, надеюсь, еще пять поликлиник войдут в строй. Будем наращивать темп таким образом, чтобы в 2023 году в основном всю программу закончить», - отметил мэр столицы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что комплексная реконструкция филиала №3 детской городской поликлиники №148 была начата в январе 2021 года и завершена в апреле 2022 года. В ходе работ здание было полностью перестроено. Ремонт позволил выделить помещение для организации кабинета лечебной физкультуры. В бассейне установили современное оборудование водоподготовки, а также адаптировали его чашу для маломобильных детей.



Поликлиника оснащена более 3 тыс. единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики.



Для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс.



Филиал после реконструкции соответствует новым московским стандартам поликлиник. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.



Всего программа реконструкции поликлиник включает 201 здание. Работы в 41 здании поликлиник проводились в 2020-2022 годы. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в 84 поликлиниках. В течение 2022 года предполагается завершить реконструкцию около 50 зданий поликлиник в Москве.



