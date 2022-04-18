Школьники из Подмосковья собрали 360 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

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18 апреля 2022, 16:28 Источник: радио Sputnik

Kremlin Pool/Global Look Press

Школьники из Московской области собрали 360 тонн гумпомощи для жителей Донбасса, сообщает радио Sputnik.

Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

«Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями все эти дни все это собирали», — заявил он.

Также Воробьев подчеркнул, что это не единоразовая акция. Сейчас к сбору гуманитарной помощи могут присоединиться все желающие, так как «запрос на неё есть».