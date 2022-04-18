Программу ВНЖ для россиян в Латвии закрыли

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 апреля 2022, 16:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет большого секрета, что обеспеченные россияне приобретали недвижимость в Латвии, а за это получали вид на жительство в стране.

Стоило только «уплатить» в казну Латвии 250 000 евро и вид на жительство был «в кармане». Теперь ситуация изменилась: закон Латвии предусматривает, что до 30 июня 2023 года граждане России и Белоруссии не смогут более получать первичный временный вид на жительство.

Обратимся к цифрам!!! По данным МВД Латвии, с 1 июля 2010 года по 30 июня 2019 года нерезиденты Латвии сделали инвестиций в собственность на 1, 29 миллиардов евро! Понятно, что больше всего интерес к недвижимости в Латвии проявляли россияне!

А, что теперь?

По мнению латвийских риэлторов, например, в Юрмале еще до сих пор стоит пустая построенная в 2006 году эксклюзивная недвижимость…

Но правительство Латвии с энтузиазмом воспринимает потерянные деньги от россиян: мол, интерес к недвижимости Латвии проявили Великобритания, Мальта, Чехия, Греция, Испания, Израиль…

Мне сложно поверить в это: зачем Испании, Мальте, Чехии, Греции получать, например, паспорт жителя ЕС, если они сами страны Европы??? Да и эксклюзивная недвижимость в Латвии стоит столько, что легче в Греции, Испании, на Мальте два дома купить…И цены будут повышаться: если еще пару лет назад эксклюзивную квартиру в Юрмале можно было купить за, начиная, с 250 000 евро и получить вид на жительство, то теперь, думаю, при латвийской нищете, иностранцам будут продавать за «пол лимона» и выше, выше, выше…

И если такой интерес к недвижимости в Латвии проявляют иностранцы, то почему, например, Юрмала практически пустует? Еще до пандемии…

Стоит вспомнить, сколько приносила «Новая волна» в казну Латвии… Сегодня в Юрмале размещены украинские беженцы за счет государства….

Я так понимаю, что девиз националистов Латвии – «будем голодные, но независимые!» больше смахивает на … « в американской шляпе, но с голым задом!»

Живем!